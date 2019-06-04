Исподтишка: киллер расправился с директором торгового центра

В поселке Поварово Солнечногорского района Подмосковья убит директор местного торгового центра. Злоумышленник в шлеме застрелил 60-летнего Николая Леонова , в то время как тот заходил в здание. Мужчина скончался на месте. Известно, что выстрел был произведен в голову из пистолета Макарова с глушителем.

В подмосковном поселке Поварово застрелен директор торгового центра «Все», 60-летний Николай Леонов. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, днем 4 июня Леонов приехал на работу и вошел в торговый центр со служебного входа. Когда мужчина подошел к подсобному помещению, за ним проследовал злоумышленник в шлеме мотоциклиста. После он три раза выстрелил в директора ТЦ — в том числе в голову. Убедившись, что жертва скончалась, киллер скрылся с места происшествия.

Следственный комитет опубликовал видео, на котором запечатен момент убийства. На кадрах стрелок в шлеме подбегает к двери помещения, стреляет, а затем скрывается с места происшествия на мотоцикле.

В СКР по Московской области возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство» и статье 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия». Прибывшие следователи и оперативники установили, что стрелял убийца из пистолета Макарова с глушителем. На месте изъяты три гильзы. Предполагаемого убийцу задержать пока не удалось.

Следователи не исключают, что убийство могло быть заказным, пишет «Коммерсант». По данным СК, злоумышленник заранее изучил распорядок дня директора торгового центра, а также при убийстве использовал глушитель.

Ранее, утром 10 октября 2018 года, в поселке Архангельском Красногорского района Московской области была застрелена старший следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД по ЦФО Евгения Шишкина . Около 7.00 неизвестный выстрелил в женщину, когда та выходила из подъезда. Тело Шишкиной обнаружил ее муж. Оно лежало рядом с ее автомобилем Lexus RX270.

Выяснилось, что это не первое покушение. В январе 2018 года неизвестные сожгли автомобиль Шишкиной — тогда ей удалось спастись. Она закрылась дома и ждала прибытия полицейских.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», однако позже его переквалифицировали на статью 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Согласно основной версии, убийство Шишкиной было заказным. Главными подозреваемыми стали члены хакерской ОПГ, расследованием преступлений которых занималась следователь. 28-летний участник преступного сообщества Ярослав Сумбаев , который продумывал все планы хакерской ОПГ, был задержан 13 ноября в Грузии, где пытался получить политическое убежище. На допросе злоумышленник признал свою вину в совершении киберпреступления, однако причастность к убийству Шишкиной не признает.

Спустя три месяца, 7 марта 2019 года, в Санкт-Петербурге были задержаны исполнители убийства Шишкиной — 19-летний Абдулазиз Абдулазизов и его 17-летний посредник. Злоумышленникам предъявили обвинение по двум статьям: о посягательстве на жизнь следователя и незаконном приобретении, хранение или ношение оружия.

В ходе допроса Абдулазизов рассказал, что его 17-летний сосед по двору в Санкт-Петербурге пользовался теневым интернетом. На одном из форумов ему написал пользователь Мигель и предложил за один миллион рублей расправиться со следовательницей. Несовершеннолетний рассказал своему подельнику, что он безнаказанно убил уже четырех людей, и предложил ему пойти на преступление вместе. Молодой человек согласился — более того, в то время он играл в компьютерную игру Hitman и выполнял там заказы в роли киллера. Получив координаты старшего следователя, он выехал в Подмосковье и арендовал жилье недалеко от дома убитой.

В местном лесу он обнаружил пистолет и 30 патронов, которые для него оставил заказчик. В день убийства он спрятался в подъезде дома Шишкиной. Когда жертва подошла к стоянке, молодой человек три раза выстрелил в нее.

В какой-то момент из оружия выбило пружину, злоумышленник вырвал ее и бросил на землю, тем самым оставив на месте преступления улику со следами ДНК.

Еще одна трагедия 2 сентября 2018 года произошла в Москве. Тогда на станции метро «Курская» кольцевой линии был убит полицейский 4-го отдела УВД Андрей Райский. Незадолго до ЧП силовик задержал мужчину для проверки документов. По данным силовиков, во время разговора задержанный отпросился в туалет — полицейский его сопроводил. Затем, по словам уборщицы, в помещении раздался хлопок. Впоследствии там обнаружили правоохранителя с огнестрельным ранением в голову.

С места ЧП изъяли принадлежавший силовику табельный пистолет Макарова, два магазина к нему, 15 патронов калибра 9 мм, наручники, гильзу и пулю. Подозреваемым в убийстве стал 42-летний Нурлан Муратов, утром того же дня он был задержан на станции метро «Павелецкая». Ему предъявили обвинение по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».