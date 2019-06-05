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Во дворе частного дома под Краснодаром взорвалась граната 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 20 минут назад
Фото: ТАСС
В городе Гулькевичи Краснодарского края во дворе частного дома, по предварительным данным, произошел взрыв гранаты, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе ребенок, сообщила дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД по региону.
В краевом главке сообщили, что погибших в результате инцидента нет, передает ТАСС.
«По предварительной версии, которая сейчас проверяется, произошел взрыв гранаты», — сказала представитель краевого управления МВД.
По словам источника в местных правоохранительных органах, инцидент, предварительно, произошел из-за денег. Перед инцидентом к месту происшествия на личном транспорте прибыл мужчина, собиравшийся получить с заемщиц ранее переданные им денежные средства в размере 800 тыс. рублей.
«Сотрудниками полиции обнаружены расписки на сумму 800 тыс. рублей. (…) Мужчина в ходе беседы взял в руку гранату неустановленного образца, привезенную им с собой, после чего произошел взрыв», — сообщил источник.
По его данным, в городе Гулькевичи мужчина приехал к дому, где проживала семья родственников тех людей, которые занимали у него деньги, у него имелась информация, что в этот момент в доме находятся сами заемщики.
По данным источника, возле дома были обнаружены еще две гранаты: одна в траве, другая, предположительно, в багажнике автомобиля, на котором приехал мужчина. Гранаты обезвреживают саперы.
Мужчина, в руках которого взорвалась граната, доставлен в реанимацию местной районной больницы, у него рваная рана плеча. Родственница семьи, занимавшей деньги, получила ранения правой стороны тела, одна из заемщиц — множественные ранения тела, ее ребенок — контузию.
На месте происшествия находятся сотрудники полиции, организована проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в конце апреля на московском мусоросжигательном заводе обнаружили 14 гранат.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Гулькевичи , Краснодарский Край
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