«Не ищи меня»: Мать убитой балерины рассказала о приходивших после исчезновения дочери сообщениях

В Измайловском парке обнаружены человеческие останки, которые, предположительно, принадлежат балерине Большого театра Ольге Деминой , пропавшей в 2014 году.

25-летняя балерина пропала в августе 2014 года. По обвинению в убийстве был задержан ее знакомый Малхаз Джавоев. Он находится под арестом с марта 2017 года, однако дело до сих пор не было передано в суд в связи с отсутствием тела убитой.

Экспертиза должна выяснить, действительно ли найденные останки принадлежат Деминой. Они были обнаружены в том самом месте, где в ночь исчезновения балерины, согласно биллингу телефона, находился Джавоев. Объяснять, что он делал в Измайловском парке, подозреваемый отказался.

Мать Ольги Деминой рассказала, что уже после исчезновения дочери ей приходили сообщения с просьбой не разыскивать ее.

«Ольги, видимо, уже не было, а мне приходили якобы от нее СМС, мол, мама, не ищи меня. Причем написаны были так коряво, словно писал нерусский человек», — рассказала она.

Следствие установило, что СМС отсылал Малхаз Джавоев.

Мать балерины также считает, что дочь находилась в подчинении Джавоева. Он уговорил Ольгу переписать на него квартиру, подаренную женихом, а затем продал ее, а деньги так и не отдал. Также Ольга брала многочисленные кредиты для Малхаза. Перед исчезновением продала машину, а деньги забрал Джавоев.

В день убийства Демина и Джавоев вернулись в Москву из Воронежа, где Ольга выступала на частном мероприятии. По версии следствия, Джавоев напал на балерину на ее съемной квартире, после чего вывез труп и спрятал.

Джавоев стал подозреваемым в убийстве лишь в 2015 году. К тому времени он успел покинуть Россию. Он уехал в Германию и выдавал себя за беженца и даже получал пособие. Джавоев был объявлен в международный розыск и обнаружен благодаря телефонным контактам с родственниками в России.

В 2017 году его экстрадировали в Россию.