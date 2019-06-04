Российские тюремщики заставили зэков строить яхту

Бывший заключенный ИК-12 в Нижнем Тагиле пожаловался в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) и Следственный комитет России (СКР) на то, что администрация оставила его без зарплаты после постройки яхты. Об этом во вторник, 4 июня, правозащитник Алексей Соколов сообщил «Интерфаксу».

По словам бывшего арестанта, он и трое других осужденных строили судно по договоренности с начальством колонии. За работу обещали платить зарплату, однако они ее не получили. После того, как заключенный отказался продолжать строительство бесплатно, его на пять суток поместили в штрафной изолятор.

3 июня в колонии побывали представители ОНК и прокуратуры и обнаружили незаконченную яхту. После этого в Пенсионный фонд был направлен запрос по поводу поступления взносов от трудовой деятельности бывших заключенных, однако ответ был отрицательным. По данным правозащитников, трое из тех, кто участвовал в работах, уже освободились из колонии, один продолжает отбывать наказание.

В свою очередь, в пресс-службе свердловского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что строительство велось в соответствии со всеми установленными законом требованиями. По данным службы, в 2015 году колонией был заключен договор подряда о строительстве судна, а заказчик внес предоплату и предоставил часть материалов. Труд осужденных полностью оплачивался, но год спустя спонсорство прекратилось, и строительство было приостановлено.

28 мая сообщалось, что в новосибирском СИЗО №1 сотрудники ФСИН заставили несовершеннолетнюю беременную арестантку отказаться от ребенка. Они убедили 17-летнюю девушку подписать отказ, мотивировав это тем, что ей долгое время предстоит отбывать наказание.