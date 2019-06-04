В Москве «заминировали» здание Госдумы и «Останкино»

Экстренные службы Москвы получили сообщения о минировании двух сотен городских объектов, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Неизвестные путем интернет-рассылки сообщили о взрывных устройствах на территории более 200 объектов в разных частях Москвы. Эта информация проверяется», — рассказал собеседник агентства.

В частности, в сообщениях говорится об угрозе взрыва в здании Госдумы телецентре «Останкино» и редакции МИА «Россия сегодня».

20 мая оказались «заминированы» около десяти школ Москвы. Анонимные сообщения об угрозах взрыва поступили в образовательные учреждения в Центральном, Юго-Западном, Северо-Восточном и Северо-Западном административных округах, а также в Новой Москве.