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В Москве «заминировали» здание Госдумы и «Останкино» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экстренные службы Москвы получили сообщения о минировании двух сотен городских объектов, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«Неизвестные путем интернет-рассылки сообщили о взрывных устройствах на территории более 200 объектов в разных частях Москвы. Эта информация проверяется», — рассказал собеседник агентства.
В частности, в сообщениях говорится об угрозе взрыва в здании Госдумы, телецентре «Останкино» и редакции МИА «Россия сегодня».
20 мая оказались «заминированы» около десяти школ Москвы. Анонимные сообщения об угрозах взрыва поступили в образовательные учреждения в Центральном, Юго-Западном, Северо-Восточном и Северо-Западном административных округах, а также в Новой Москве.
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Происшествия , Госдума , ТТЦ "Останкино" , РИА Новости , Интерфакс , Москва
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