СМИ: у Оганяна оказалось алиби по делу об убийстве бойца ГРУ Белянкина

Житель подмосковного Путилкова предприниматель Григор Оганян, которого записали в убийцы бойца ГРУ Никиты Белянкина, явился в Следственный Комитет , дал пояснения и собирается судиться за честь и достоинство.

Ранее в интернете сообщалось, что он вонзил нож в сердце экс-спецназовца в драке 1 июня, а утром следующего дня сел на самолет до Армении.

В интервью «МК» Оганян сообщил, что после дачи показаний к нему вопросов нет, он на свободе. Также он видел троих задержанных по подозрению в убийстве Белянкина, которых не знает.