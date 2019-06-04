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СМИ: у Оганяна оказалось алиби по делу об убийстве бойца ГРУ Белянкина 

BFM.RU 42 минуты назад
Фото: соцсети
Житель подмосковного Путилкова предприниматель Григор Оганян, которого записали в убийцы бойца ГРУ Никиты Белянкина, явился в Следственный Комитет, дал пояснения и собирается судиться за честь и достоинство.
Ранее в интернете сообщалось, что он вонзил нож в сердце экс-спецназовца в драке 1 июня, а утром следующего дня сел на самолет до Армении.
В интервью «МК» Оганян сообщил, что после дачи показаний к нему вопросов нет, он на свободе. Также он видел троих задержанных по подозрению в убийстве Белянкина, которых не знает.
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