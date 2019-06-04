Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По делу убитого спецназовца ГРУ объявили в розыск 17 человек 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
По уголовному делу об убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина, в федеральный розыск объявлено 17 человек. Об этом во вторник, 4 июня, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, с 5 июня 2019 года данные лица будут объявлены в международный розыск.
24-летний Белянкин был убит 1 июня в массовой драке у паба в деревне Путилково Красногорского района Московской области. По подозрению в убийстве задержаны двое мужчин 1977 и 1982 года рождения. Роль каждого из них в преступлении устанавливается следствием.
Ранее, 3 июня, сообщалось, что один из задержанных был пойман в самолете, который отправлялся в Армению. Полицейские вывели мужчину из салона воздушного судна. Его имя и гражданство не уточняются.
Последние новости
BadComedian объяснил опасность его поражения в суде Самый мощный спутник России забарахлил «Яндекс» объяснил игнорирование требований ФСБ
Происшествия , ГРУ , МВД , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Переговоры с Россией: Зеленский озвучил решение210
Мощные взрывы в Дзержинске: Путин дал обещание219
Киев послал «трусливых» десантников на учения НАТО20
Убийство спецназовца: Симоньян обратилась к Армении103
Белоруссия ответила на военные планы США43
Видео
04:17
Сажать будем. Зеленский «избавится» от коррупционеров
Украина В мире
01:47
Самый мощный спутник России забарахлил
Технологии Наука и техника
03:17
Мощные взрывы в Дзержинске: Путин дал обещание
Общество Происшествия
02:19
Убийство спецназовца: Симоньян обратилась к Армении
Общество Происшествия
04:23
Переговоры с Россией: Зеленский озвучил решение
Украина В мире
09:29
Алсу назвала россиян гиенами после «Голоса»
Шоу-бизнес
01:28
«Попросил выстрелить ему в голову»: кто убил помощника депутата
Происшествия
01:09
Россию обвинили в создании видео об аннексии Украины
Украина В мире
00:51
Женщина отбилась от вооруженного бандита
Происшествия Криминал
01:12
Команда Зеленского готовит план «возвращения Крыма»
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение