По делу убитого спецназовца ГРУ объявили в розыск 17 человек

По уголовному делу об убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина, в федеральный розыск объявлено 17 человек. Об этом во вторник, 4 июня, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах

По предварительным данным, с 5 июня 2019 года данные лица будут объявлены в международный розыск.

24-летний Белянкин был убит 1 июня в массовой драке у паба в деревне Путилково Красногорского района Московской области. По подозрению в убийстве задержаны двое мужчин 1977 и 1982 года рождения. Роль каждого из них в преступлении устанавливается следствием.

Ранее, 3 июня, сообщалось, что один из задержанных был пойман в самолете, который отправлялся в Армению. Полицейские вывели мужчину из салона воздушного судна. Его имя и гражданство не уточняются.