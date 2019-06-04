О теракте речь не идет: россиянина задержали за нападение с ножом в Норвегии

Гражданин России напал с ножом на филиппинца в Осло, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NRK.

Предположительно, речи о теракте не идет. Мужчина задержан по подозрению в убийстве.

В результате нападения 30-летний филиппинец получил тяжелое ранение. Предположительно, он стал случайной жертвой.

По информации NRK, у нападавшего при себе был нож, которым он угрожал окружающим, кроме того, во время задержания он выкрикивал лозунги во славу Аллаха.