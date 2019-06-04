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О теракте речь не идет: россиянина задержали за нападение с ножом в Норвегии 

Рамблер + ещё 11 21 минуту назад
Фото: Reuters
Гражданин России напал с ножом на филиппинца в Осло, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NRK.
Предположительно, речи о теракте не идет. Мужчина задержан по подозрению в убийстве.
В результате нападения 30-летний филиппинец получил тяжелое ранение. Предположительно, он стал случайной жертвой.
По информации NRK, у нападавшего при себе был нож, которым он угрожал окружающим, кроме того, во время задержания он выкрикивал лозунги во славу Аллаха.
Телеканал отмечает, что россиянин несколько лет жил в Норвегии и хорошо известен правоохранительным органам страны. Задержанного проверят на употребление наркотиков.
Происшествия , Криминал , МВД , РИА Новости
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