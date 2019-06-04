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Стали известны подробности службы убитого спецназовца ГРУ в Сирии 

Lenta.ru 2 часа назад
Убитый в Подмосковье бывший боец спецназа ГРУ Никита Белянкин неоднократно направлялся в Сирию, и провел в командировках около восьми месяцев. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По информации издания, Белянкин участвовал в боях за Алеппо осенью-зимой 2016 года. Службу спецназовец оставил в звании ефрейтора за полгода до гибели. Отмечается, что он был награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии».
24-летний Белянкин был убит 1 июня в массовой драке у паба в деревне Путилково Красногорского района Московской области. По подозрению в убийстве задержаны двое мужчин 1977 и 1982 года рождения. Роль каждого из них в преступлении устанавливается следствием.
В настоящий момент установлены личности всех участников драки. Следователи определяют их процессуальный статус.
По неподтвержденным данным, смертельный удар ножом в сердце Белянкину нанес Григор Оганян. Подозреваемый утром 2 июня вылетел в Ереван сразу после драки в пивной. Ранее, 3 июня, сообщалось, что один из задержанных был пойман в самолете, который отправлялся в Армению. Полицейские вывели мужчину из салона воздушного судна. Его имя и гражданство не уточняются.
Операция по освобождению восточного Алеппо от боевиков началась 21 ноября 2016 года. По данным Генштаба Вооруженных сил России, в общей сложности удалось освободить 52 квартала, которые ранее контролировали боевики. В декабре того же года министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об окончании военной операции.
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Происшествия , Видео , Сергей Шойгу , Владимир Путин , ГРУ , Московская область , Сирия
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