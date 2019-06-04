Двое осужденных скончались после драки в колонии в Кузбассе

"На территории одной из колоний Кемеровской области между осужденными произошел конфликт на бытовой почве. Инцидент перерос в драку, в результате 28 и 32-летнему осужденным причинены множественные телесные повреждения, от которых в течение часа они скончались в помещении отряда. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении двух и более лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевших)", — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел в лечебно-исправительном учреждении №42 в Ленинске-Кузнецком, где отбывают наказание и проходят лечение заключенные с наркотической и алкогольной зависимостью, которые были осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления. По данным пресс-службы ГУ ФСИН Кузбасса, в конфликте участвовали четверо осужденных.

"Произошла драка между четырьмя осужденными, в результате возникшего инцидента двое осужденных скончались, двое получили ушибы и незначительные травмы. Сотрудниками исправительного учреждения незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи, медики которой констатировали смерть", — рассказали в ГУ ФСИН.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, погибшие заключенные были многократно судимы за совершение тяжких преступлений.