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Двое осужденных скончались после драки в колонии в Кузбассе 

ТАСС + ещё 1 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Следователи СК РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту инцидента в исправительной колонии в Ленинске-Кузнецком, где в результате конфликта между осужденными скончались два человека. Об этом во вторник сообщает пресс-служба регионального следственного управления.
"На территории одной из колоний Кемеровской области между осужденными произошел конфликт на бытовой почве. Инцидент перерос в драку, в результате 28 и 32-летнему осужденным причинены множественные телесные повреждения, от которых в течение часа они скончались в помещении отряда. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении двух и более лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевших)", — говорится в сообщении ведомства.
Инцидент произошел в лечебно-исправительном учреждении №42 в Ленинске-Кузнецком, где отбывают наказание и проходят лечение заключенные с наркотической и алкогольной зависимостью, которые были осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления. По данным пресс-службы ГУ ФСИН Кузбасса, в конфликте участвовали четверо осужденных.
"Произошла драка между четырьмя осужденными, в результате возникшего инцидента двое осужденных скончались, двое получили ушибы и незначительные травмы. Сотрудниками исправительного учреждения незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи, медики которой констатировали смерть", — рассказали в ГУ ФСИН.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, погибшие заключенные были многократно судимы за совершение тяжких преступлений.
"Один из убитых отбывал наказание в девятый раз, другой — в шестой. Они были судимы за совершение таких тяжких преступлений, как убийства, грабежи, разбои, распространение наркотиков", — сказал собеседник агентства.
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Происшествия , Криминал , СКР , ФСИН , Кемеровская Область , Ленинск-Кузнецкий
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