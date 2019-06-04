Неизвестный открыл огонь по отелю в Дарвине

Неизвестный мужчина открыл огонь по постояльцам отеля "Палмс" в Дарвине (административный центр региона Северная территория в Австралии ), застрелив четырех человек. Как сообщает газета "НТ Ньюс" на своем сайте, полиция города арестовала нападавшего в результате спецоперации.

По данным издания, 45-летний мужчина вошел в отель с помповым ружьем и открыл огонь по дверям гостиничных номеров, застрелив четверых человек и ранив еще как минимум двоих. Затем нападавший покинул место происшествия и скрылся от полиции на окраине города, где спустя час вновь открыл огонь по прохожим.

Сообщается, что двое раненых находятся в госпитале в стабильном состоянии. Полиция проводит расследование.