Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неизвестный открыл огонь по отелю в Дарвине 

ТАСС 46 минут назад
Фото: Reuters
Неизвестный мужчина открыл огонь по постояльцам отеля "Палмс" в Дарвине (административный центр региона Северная территория в Австралии), застрелив четырех человек. Как сообщает газета "НТ Ньюс" на своем сайте, полиция города арестовала нападавшего в результате спецоперации.
По данным издания, 45-летний мужчина вошел в отель с помповым ружьем и открыл огонь по дверям гостиничных номеров, застрелив четверых человек и ранив еще как минимум двоих. Затем нападавший покинул место происшествия и скрылся от полиции на окраине города, где спустя час вновь открыл огонь по прохожим.
Сообщается, что двое раненых находятся в госпитале в стабильном состоянии. Полиция проводит расследование.
ТАСС: последние новости
В Подмосковье задержали двоих подозреваемых в убийстве экс-спецназовца ГРУ Четырех человек спасли из пожара в квартире жилого дома в Москве Самолет рейса Москва - Берлин вернулся во Внуково из-за включения датчиков неисправности
Происшествия , Криминал , Австралия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в Солнечногорске: киллер застрелил директора ТЦ3
Песков обратился к Киеву с советом169
Кремль прокомментировал новую работу Кучмы51
«Я тоже агент Кремля»: Зеленский выбрал пресс-секретаря53
Назван зачинщик смертельной драки со спецназовцем ГРУ16
Видео
00:51
Женщина отбилась от вооруженного бандита
Происшествия Криминал
01:12
Команда Зеленского готовит план «возвращения Крыма»
В мире Конфликты
02:15
«Мы боимся»: украинцы в Крыму испугались Украины
Общество В мире
02:41
Пока вы не уснули: Новые решения Зеленского по Донбассу
В мире
01:27
Помириться с Россией? В Польше сделали заявление
В мире Европа
01:00
Ради России: в ПАСЕ хотят «отступить от правил»
В мире Политика
02:19
Убийцы спецназовца ГРУ сбежали в Армению
Происшествия
02:19
Умер рядом с домом: что известно об убитом спецназовце
Криминал Происшествия
00:26
«Агент Кремля»: признание пресс-секретаря Зеленского
Украина В мире
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение