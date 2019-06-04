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В Подмосковье убили директора торгового центра 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
В поселке Поварово Солнечногорского района Подмосковья убили директора торгового центра, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Как заявили агентству в областном УМВД, преступников ищут.
По данным следствия, на месте преступления было обнаружено три гильзы, отрабатываются различные версии произошедшего.
СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство".
Позднее телеканал РЕН-ТВ опубликовал видео Следственного комитета, на котором запечатлен момент убийства.
На кадрах видно, как киллер в мотоциклетном шлеме подбегает к двери здания, стреляет, после чего убегает.
По данным телеканала, 60-летний директор ТЦ скончался на месте происшествия.
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Происшествия , Видео , Криминал , СКР , МВД , РИА Новости , Московская область
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