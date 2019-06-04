В Подмосковье убили директора торгового центра

В поселке Поварово Солнечногорского района Подмосковья убили директора торгового центра, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах

Как заявили агентству в областном УМВД, преступников ищут.

По данным следствия, на месте преступления было обнаружено три гильзы, отрабатываются различные версии произошедшего.

СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

На кадрах видно, как киллер в мотоциклетном шлеме подбегает к двери здания, стреляет, после чего убегает.

По данным телеканала, 60-летний директор ТЦ скончался на месте происшествия.