Появилось видео из разгерметизированного российского самолета

Пассажир самолета Boeing-737, который вернулся в Москву из-за разгерметизации, снял происходившее на борту во время инцидента на видео. Его ролик опубликовал Telegram-канал RT.

На записи видны выпавшие кислородные маски и слышны крики и плач детей. На следующем кадре бортпроводники пытаются успокоить пассажиров и оказать им возможную помощь.

Позже в ТАСС появилась информация о том, что самолет успешно приземлился в Москве. Подробности инцидента пока неизвестны.