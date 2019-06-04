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Одного из подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ поймали в самолете 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: ТАСС
Один из задержанных по подозрению в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина был пойман 3 июня в самолете, который отправлялся в Армению, сообщает Telegram-канал Baza, не указывая источник информации.
По данным канала, мужчина был выведен полицейскими из салона воздушного судна. Его имя и гражданство не уточняются.
О задержании двоих подозреваемых Следственный комитет России (СКР) сообщил ранее 4 июня. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, это мужчины 1977 и 1982 года рождения. Позднее было опубликовано видео задержания одного из них в квартире жилого дома.
Один из задержанных доставлен на допрос, видео с ним «Ленте.ру» предоставили в СКР.
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Происшествия , ГРУ , СКР , Lenta.ru , Армения
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