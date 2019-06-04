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«Попросил выстрелить»: убийца помощника депутата КПРФ рассказал о трагедии 

Ридус + ещё 1 52 минуты назад
Фото: © youtube.com
Стали известны подробности трагедии, разыгравшейся в квартире помощника руководителя фракции КПРФ в Законодательном Собрании Ростовской области Михаила Бакланова 1 июня.
Видео допроса подозреваемого в убийстве Бакланова предоставили «Ридусу» источники в правоохранительных органах.
Задержанный Владимир Самсонов 1986 года рождения рассказал, что убитый должен был ему семь миллионов рублей, но так как денег у него не было, то попросил выстрелить ему в голову из пистолета.
По словам подозреваемого, Бакланов сел в ванную и дал Самсонову свой пистолет, после чего тот дважды выстрелил помощнику депутата в голову, а затем отрезал ее.
Самсонов также рассказал, что перед убийством они выпивали, с ними была девушка по имени Екатерина.
По версии ростовского издания «Блокнот», драма разыгралась из-за флирта гостя с возлюбленной помощника депутата. Якобы из-за этого между мужчинами возникла потасовка, во время которой прозвучал выстрел.
После убийца изнасиловал девушку, которой в конце концов удалось сбежать и вызвать полицию, которая задержала преступника.
Во время допроса Самсонов заявил, что у него не было полового контакта с девушкой.
Михаил Бакланов являлся помощником депутата областного парламента от фракции КПРФ Евгения Бессонова. Ранее был председателем областной организации «Союз коммунистической молодежи», членом Молодежного парламента при Законодательном собрании Ростовской области. В 2015 году участвовал в выборах в городскую думу от КПРФ. Параллельно занимался бизнесом, был гендиректором двух компаний и учредителем еще двух.
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Комментарии
Происшествия , Владимир Самсонов , КПРФ , МВД , Ридус , Ростовская Область
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