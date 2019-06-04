«Попросил выстрелить ему в голову»: кто убил помощника депутата 

«Комсомольская правда» опубликовала видео, на котором подозреваемый в убийстве помощника депутата законодательного собрания Ростовской области от фракции КПРФ рассказывает подробности убийства. По его словам, погибший сам попросил выстрелить ему в голову.
В начале записи молодой человек представился Владимиром Самсоновым 1986 года рождения. Он рассказал, что ночью 1 июня он распивал спиртные напитки дома у своего друга Михаила Бакланова в компании девушки по имени Екатерина. Самсонов заявил, что погибший сам попросил его убить, поскольку не может вернуть долг в размере 7 миллионов рублей.
«Он попросил выстрелить ему в голову. Он дал мне пистолет, сел в ванну и попросил выстрелить. Я выстрелил ему два раза. После этого я, наверное, отрезал ему голову. Дальше не помню, извините», — говорит задержанный.
При этом Самсонов заявил, что присутствовавшей в квартире девушке не нанёс никаких повреждений.
У правоохранительных органов своя версия развития событий. По данным сайта следственного управления СК РФ по Ростовской области, после убийства задержанный не только отрезал погибшему голову, но и совершил ещё одно преступление.
«Обвиняемый совершил в отношении 31-летней местной жительницы иные действия сексуального характера», — говорится в сообщении ведомства.
Издание «Блонот-Ростов» по горячим следам трагедии, ссылаясь на источник в следствии, сообщало, что конфликт между мужчинами изначально возник из-за девушки. Якобы Самсонов, выпив спиртного, начал оказывать возлюбленной Бакланова знаки внимания. Последний решил вступиться за свою возлюбленную и в результате был убит.
По данным Ridus, Михаил Бакланов был помощником депутата ростовского областного парламента от фракции КПРФ Евгения Бессонова. Ранее мужчина занимал должность председателя областной организации «Союз коммунистической молодежи», являлся членом Молодежного парламента при законодательном собрании Ростовской области. В 2015 году выдвигался в качестве кандидата в депутаты думы Ростова-на-Дону от КПРФ.