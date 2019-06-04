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Экс-бойца спецназа ГРУ Белянкина похоронят на Митинском кладбище 

ТАСС 59 минут назад
Фото: соцсети
Похороны бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина пройдут 6 мая на Митинском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщил близкий друг убитого Иван Шуханов.
"Близкие родственники Никиты решили похоронить его на Митинском кладбище в Москве. Церемония прощания начнется ориентировочно в 14:00 мск 6 мая", — сказал он.
В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в Красногорском районе около кафе на Новотушинской улице произошла массовая драка, в результате которой был убит Никита Белянкин, попытавшийся разнять участников драки. Он служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ, участвовал в боевых действиях в Сирии. Управление СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство").
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Происшествия , Министерство обороны , ГРУ , СКР , Москва
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