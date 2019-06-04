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Владельца оружейного арсенала задержали под Москвой при продаже автомата 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Уроженца Пензенской области задержали в селе Павловская Слобода при попытке продать автомат Калашникова за 50 тысяч рублей. В ходе обыска на земельном участке мужчины обнаружили ещё один предмет, напоминающий автомат, пулемётную ленту, более 50 патронов и 250 г пороха.
Против владельца схрона возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия и боеприпасов, всё изъятое направлено на экспертизу. Фигуранту грозит до шести лет тюремного заключения, а пока он находится под подпиской о невыезде, сообщает АГН «Москва».
Как писал News.ru ранее, потайной склад оружия и боеприпасов обнаружен в гараже частного дома в Симферополе.
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Происшествия , Криминал , АГН "Москва" , Москва , Пензенская Область
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