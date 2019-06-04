Владельца оружейного арсенала задержали под Москвой при продаже автомата

Уроженца Пензенской области задержали в селе Павловская Слобода при попытке продать автомат Калашникова за 50 тысяч рублей. В ходе обыска на земельном участке мужчины обнаружили ещё один предмет, напоминающий автомат, пулемётную ленту, более 50 патронов и 250 г пороха.

Против владельца схрона возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия и боеприпасов, всё изъятое направлено на экспертизу. Фигуранту грозит до шести лет тюремного заключения, а пока он находится под подпиской о невыезде, сообщает АГН «Москва».

Как писал News.ru ранее, потайной склад оружия и боеприпасов обнаружен в гараже частного дома в Симферополе.