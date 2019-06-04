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Отставной чиновник зарезал взрослого сына-затворника 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: japantimes.co.jp
В Токио арестован отставной чиновник, которого подозревают в убийстве сына. Об этом сообщает издание The Japan Times.
44-летний Эйитиро Кумадзава был хикикомори — добровольным затворником, который избегает посторонних, нигде не работает и живет за счет родителей. Он много лет не выходил из квартиры своего 76-летнего отца — бывшего посла Японии в Чехословакии, высокопоставленного сотрудника сельскохозяйственного ведомства Хидэаки Кумадзавы.
Поводом для убийства стали новости о резне в пригороде Токио. В конце мая 51-летний Рюити Ивасаки напал на группу младшеклассников, ударил ножом 19 человек и покончил с собой. СМИ утверждали, что он тоже был хикикомори.
Хидэаки Кумадзава боялся, что однажды Эйитиро нападет на людей, как это сделал Ивасаки. Когда тот стал жаловаться на шум в соседней школе, между ними разгорелся спор. Ссора закончилась тем, что отставной чиновник ударил сына кухонным ножом. После этого он вызвал полицию и признался в убийстве. По его утверждению, Эйитиро вел себя агрессивно.
По оценке специалистов, затворнический образ жизни ведут около 540 тысяч японцев в возрасте от 15 до 39 лет и 613 тысяч жителей страны в возрасте от 40 до 64 лет. Существуют различные объяснения феномена хикикомори. Его связывают со стрессом, вызванным большой нагрузкой в школе и университете, многолетним экономическим спадом и психическими расстройствами. Антрополог Том Гилл отмечает в South China Morning Post, что появлению хикикомори способствует нехарактерная для других стран готовность японских родителей кормить взрослых детей, которые годами сидят у них на шее и ничего не делают.
В апреле сообщалось, что доля жителей Японии, никогда не занимавшихся сексом, продолжает расти. Статистика, собранная исследователями из Университета Токио, свидетельствует, что в 2015 году 24,6 процента японок возрастом от 18 до 39 лет были девственницами, что на 2,9 процента больше, чем в 1992 году. Доля мужчин той же возрастной группы, не имевших гетеросексуального опыта, выросла с 20 процентов в 1992 году до 25,8 процента в 2015 году.
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Происшествия , Том Гилл , Япония
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