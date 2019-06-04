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Японские пограничники спасли у берегов Хоккайдо российскую яхтсменку 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Береговая охрана Японии спасла на западном побережье острова Хоккайдо россиянку, яхта которой терпела бедствие.
Как сообщает ТАСС, 2 июня её заметил патрульный самолет японского Управления безопасности на море.
Женщина подала сигнал бедствия, и к ней на помощь направили сторожевик, который отбуксировал яхту в ближайший порт Иванаи.
Отмечается, что на яхте вышла из строя система, управляющая парусами. После ремонта россиянка намерена продолжить путь из Владивостока в Израиль.
Ранее «Юга.ру» сообщало, что в Краснодарском крае из-за непогоды перевернулась яхта, на борту которой находились пять человек.
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Происшествия , Япония
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