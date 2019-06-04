Сотрудник российского банка украл почти миллион рублей на свадьбу

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа сотрудник банка оформил фиктивные кредитные договоры почти на миллион рублей, чтобы организовать свадьбу. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По версии следствия, 21-летний специалист кредитного отдела одного из городских банков за два месяца оформил четыре кредитных договора и получил по ним более 950 тысяч рублей. Финансовые махинации раскрыли сотрудники полиции и банка.

Как пояснили РИА Новости в прокуратуре по региону, «деньги он потратил на организацию свадебного торжества и покупку бытовой техники».

Россиянину предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 УК («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Ему грозит до шести лет лишения свободы. Уголовное дело передали в суд.