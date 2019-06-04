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Сотрудник российского банка украл почти миллион рублей на свадьбу 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа сотрудник банка оформил фиктивные кредитные договоры почти на миллион рублей, чтобы организовать свадьбу. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
По версии следствия, 21-летний специалист кредитного отдела одного из городских банков за два месяца оформил четыре кредитных договора и получил по ним более 950 тысяч рублей. Финансовые махинации раскрыли сотрудники полиции и банка.
Как пояснили РИА Новости в прокуратуре по региону, «деньги он потратил на организацию свадебного торжества и покупку бытовой техники».
Россиянину предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 УК («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Ему грозит до шести лет лишения свободы. Уголовное дело передали в суд.
Ранее в Госдуме раскритиковали молодых россиян за безответственность в вопросах заключения брака и упрекнули в женитьбе ради свадебного торжества. По словам председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой, молодожены не берут на себя ответственность за развод, поскольку для них важнее праздник, устраиваемый на деньги родителей. Плетнева отметила, что причина такого поведения — в «отсутствии воспитания».
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Происшествия , Тамара Плетнева , Генпрокуратура РФ , Госдума , РИА Новости
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