Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Уфе загорелся ангар научного предприятия 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спасатели ликвидируют пожар в металлическом ангаре научно — производственного предприятия в Уфе на площади 100 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в МЧС по Башкирии.
По данным ведомства, "в 8.21 (6.21 мск) в МЧС по республике поступило сообщение о пожаре на территории научно-производственного предприятия в Орджоникидзевском районе города Уфы. На место незамедлительно направлены силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу пожара".
"По прибытию к месту вызова первых пожарных подразделений установлено, что происходит горение емкостей с отработанным маслом в металлическом ангаре на площади 100 квадратных метров. Ранг пожара повышен до № 2", — говорится в сообщении спасателей.
Возгорание ликвидируют 26 человек, задействовано 7 единиц техники.
"В 9.19 (7.19 мск) пожар локализован. Тушение пожара продолжается. Погибших, пострадавших нет. После ликвидации возгорания к работам по установлению причин и обстоятельств его возникновения приступит дознаватель МЧС России", — поясняет ведомство.
Последние новости
Стали известны подробности убийства подмосковного спецназовца Волочкова показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Ферганская резня: трагедия, всколыхнувшая весь Советский Союз
Комментарии
Происшествия , Пожары , МЧС , Уфа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все пошло не так»: Украина обиделась на ПАСЕ2
США оказались беспомощны перед Россией468
Гибель MH17: Помпео обратился к России с призывом406
Мощь небесного щита: РФ испытала новое оружие418
ФСБ потребовала от «Яндекс» ключи шифрования7
Видео
00:51
Женщина отбилась от вооруженного бандита
Происшествия Криминал
01:12
Зеленский представит план «возвращения Крыма»
В мире Конфликты
02:15
«Мы боимся»: украинцы в Крыму испугались Украины
Общество В мире
02:41
Пока вы не уснули: Новые решения Зеленского по Донбассу
В мире
01:27
Помириться с Россией? В Польше сделали заявление
В мире Европа
01:00
Ради России: в ПАСЕ хотят «отступить от правил»
В мире Политика
02:19
Убийцы спецназовца ГРУ сбежали в Армению
Происшествия
02:19
Умер рядом с домом: что известно об убитом спецназовце
Криминал Происшествия
00:26
«Агент Кремля»: признание пресс-секретаря Зеленского
Украина В мире
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение