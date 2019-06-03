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В Мексике вулкан Попокатепетль выбросил столб пепла высотой более 3 км 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вулкан Попокатепетль около Мехико в понедельник произвел мощный выброс пара и пепла. Об этом сообщил в своем Twitter координатор Управления гражданской обороны штата Мехико Луис Фелипе Пуэнте.
"Высота [столба пепла] превысила 3 тыс. метров", — говорится в записи. Средний уровень угрозы, действующий в настоящее время в районе вулкана, изменен не был.
Попокатепетль, расположенный в 70 км от Мехико, ежедневно производит десятки, а иногда и сотни выбросов пепла, газов и пара. Вулкан, достигающий высоты 5,42 км, входит в число самых крупных и активных на территории латиноамериканской страны.
В начале апреля национальный координатор сил гражданской обороны Мексики Давид Леон исключил возможность мощного извержения Попокатепетля, несмотря на рост его активности.
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Происшествия , Мексика , Мехико
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