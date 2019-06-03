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СК возбудил дело о хищениях на предприятии «Тольяттиазот» на сумму более 2,5 млрд рублей 

ТАСС 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищениях на предприятии "Тольяттиазот" на общую сумму более 2,5 млрд рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.
"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК выявлены тяжкие и особо тяжкие преступления, к которым причастны фигуранты уголовного дела о хищениях на предприятии "Тольяттиазот", а также лица из числа руководства и сотрудников предприятия, его дочерних компаний и аффилированного банка "Тольяттихимбанк". Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем", "Мошенничество", "Уклонение от уплаты налогов")", — уточнили в СК. В общей сложности сумма хищений превысила 2,5 млрд рублей, в нее входят неуплаченные налоги, земельный участок, объекты производства.
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