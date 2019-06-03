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Бросившую детей в хостеле россиянку отправили в СИЗО 

Lenta.ru + ещё 12 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Суд арестовал женщину, бросившую двух детей в хостеле города Котельники. Об этом в понедельник, 3 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного управления СКР по Московской области Ольга Врадий.
По ее словам, женщина обвиняется в совершении двух преступлений — неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также оставлении в опасности.
Инцидент произошел 28 мая. Мать с годовалыми сыном и дочерью приехала в хостел в городе Котельники и попросила о предоставлении им спального места. Затем она вышла из здания под предлогом взять паспорт из машины и скрылась. Через некоторое время женщина была задержана.
Бросившая детей мать не признала свою вину, она заявила следователю, что оставила их в хостеле якобы по договоренности со своей знакомой няней. Расследование дела продолжается, следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего.
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Происшествия , Ольга Врадий , СКР , ФСИН , Lenta.ru , Московская область
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