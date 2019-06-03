Бросившую детей в хостеле россиянку отправили в СИЗО

По ее словам, женщина обвиняется в совершении двух преступлений — неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также оставлении в опасности.

Инцидент произошел 28 мая. Мать с годовалыми сыном и дочерью приехала в хостел в городе Котельники и попросила о предоставлении им спального места. Затем она вышла из здания под предлогом взять паспорт из машины и скрылась. Через некоторое время женщина была задержана.

Бросившая детей мать не признала свою вину, она заявила следователю, что оставила их в хостеле якобы по договоренности со своей знакомой няней. Расследование дела продолжается, следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего.