Неожиданный поворот в истории убийства спецназовца

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Убийца спецназовца ГРУ мог сбежать из России 

Газета.Ru 28 минут назад
Убивший бывшего бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина мог покинуть Россию, передает телеграм-канал Baza.
По имеющимся данным, об этом на допросе рассказали двое задержанных участников драки. Телеграм-канал приводит слова задержанных о том, что сразу после драки они купили убийце авиабилет в Армению, и тот, вероятно, успел покинуть Россию.
На данный момент эта информация официально не подтверждена.
Ранее сообщалось, что дело об убийстве спецназовца передано в центральный аппарат СК.
24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин был убит в драке в подмосковном в поселке Путилково. Молодой человек попытался заступиться за прохожего, которого избивала толпа.
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Происшествия , Видео , ГРУ
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