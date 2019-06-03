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Полицейский в Туве устроил свадьбу со стрельбой 

Говорит Москва 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Инцидент произошёл в столице республики в первый день лета.
Как пишет Life, в картеже из нескольких дорогих внедорожников по городу проехал лейтенант полиции. Мужчина 1994 года рождения, по данным издания, оказался близким другом регионального министра спорта. Отмечается что одна из машин картежа устроила ДТП, врезавшись с автомобиль «Иж», водителя госпитализировали.
В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что было вынесено 17 постановлений о правонарушениях. Проводится служебная проверка.
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Происшествия , МВД , Республика Тыва
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