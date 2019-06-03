Полицейский в Туве устроил свадьбу со стрельбой

Инцидент произошёл в столице республики в первый день лета.

Как пишет Life, в картеже из нескольких дорогих внедорожников по городу проехал лейтенант полиции . Мужчина 1994 года рождения, по данным издания, оказался близким другом регионального министра спорта. Отмечается что одна из машин картежа устроила ДТП, врезавшись с автомобиль «Иж», водителя госпитализировали.