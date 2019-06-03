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Веганка лечилась от рака овощами и умерла 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: facebook.com/katie.brittonjordan
В британском графсте Дербишир скончалась веганка, которая не верила в медицину и лечилась от рака овощами и фруктами. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Три года назад у 40-летней Кэти Бриттон-Джордан (Katie Britton-Jordan) обнаружили злокачественную опухоль молочной железы. Врачи рекомендовали мастэктомию, химиотерапию и радиотерапию. Женщина отказалась от медицинской помощи, поскольку не хотела отравлять организм химиотерапией и не верила в пользу хирургического вмешательства.
Бриттон-Джордан полагала, что ей поможет традиционная медицина.
«Я в форме, хорошо себя чувствую и по-прежнему могу присматривать за дочкой, — утверждала она. — Мне действительно помогла моя диета, состоящая преимущественно из сырых фруктов и овощей. А если бы мне делали химиотерапию, я оказалась бы практически прикована к постели».
В мае сообщалось, что в США власти отобрали больного ребенка у родителей, которые забрали его из больницы и пыталась лечить от рака при помощи методов альтернативной медицины. От острого лимфобластомного лейкоза ему давали розмарин, отвар гриба-трутовика, косточки абрикоса и коллоидное серебро.
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