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Глава СК поручил немедленно найти причастных к убийству в Красногорске 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки найти всех причастных к убийству в Подмосковье ветерана боевых действий. Об этом рассказала представитель СК Светлана Петренко.
«Председатель Следственного комитета поручил подчинённым обеспечить всестороннее и качественное расследование указанного преступления, организовав в кратчайшие сроки необходимые следственные и оперативные мероприятия по задержанию всех без исключения причастных к убийству бывшего военнослужащего», — говорится в её сообщении.
Как отмечается, уголовное дело по факту убийства передано в центральный аппарат Следственного комитета.
Ночью 1 июня 24-летний мужчина заступился за раненого ножом участника конфликта около кафе в Красногорске, сделав предупредительные выстрелы из травматического пистолета. В этот момент неизвестный ударил его ножом в область сердца. Участники драки установлены.
По некоторым данным, речь идёт о бывшем спецназовце Никите Белянкине. Отец погибшего рассказал телеканалу «Звезда» подробности произошедшего.
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Комментарии2
Происшествия , Александр Бастрыкин , Светлана Петренко , СКР , ТК "Звезда" , Красногорск , Московская область
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