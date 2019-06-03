Глава СК поручил немедленно найти причастных к убийству в Красногорске

«Председатель Следственного комитета поручил подчинённым обеспечить всестороннее и качественное расследование указанного преступления, организовав в кратчайшие сроки необходимые следственные и оперативные мероприятия по задержанию всех без исключения причастных к убийству бывшего военнослужащего», — говорится в её сообщении.

Как отмечается, уголовное дело по факту убийства передано в центральный аппарат Следственного комитета.

Ночью 1 июня 24-летний мужчина заступился за раненого ножом участника конфликта около кафе в Красногорске, сделав предупредительные выстрелы из травматического пистолета. В этот момент неизвестный ударил его ножом в область сердца. Участники драки установлены.

По некоторым данным, речь идёт о бывшем спецназовце Никите Белянкине. Отец погибшего рассказал телеканалу «Звезда» подробности произошедшего.