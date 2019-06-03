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В Москве задержали водителя, предположительно открывшего стрельбу на Ленинградском шоссе 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полиция задержала водителя, который может быть причастен к стрельбе на Ленинградском шоссе на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы столичной полиции.
"В полицию поступило сообщение о том, что по Ленинградскому шоссе едет машина, водитель которой ведет из окна автомобиля огонь. Сотрудники органов внутренних дел задержали водителя, который может быть причастен к этому. Полицейские проверяют, имел ли место инцидент, связанный с противоправным поведением с его участием", — сказали в полиции.
В пресс-службе добавили, что пока никто заявления в полицию о поврежденных машинах или ином ущербе не написал.
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