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Экс-глава Ивановской области заявил о своей невиновности 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков не признает вину в присвоении денег, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
"Я считаю себя невиновным и прошу меня освободить", — заявил Коньков в суде, где рассматривается вопрос о мере пресечения. Он попросил суд ограничиться домашним арестом — его сын готов предоставить для этого свою подмосковную квартиру.
Коньков пока находится в статусе подозреваемого, ему инкриминируют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение).
Ранее СК сообщал, что Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин задержаны по подозрению в присвоении бюджетных средств в размере 700 миллионов рублей. Гришин по ходатайству следствия уже арестован судом.
Коньков возглавлял Ивановскую область с октября 2013 года по октябрь 2017 года. С сентября 2018 года — депутат облдумы, член комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
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Происшествия , Криминал , Дмитрий Гришин , РИА Новости , Ивановская Область , Москва
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