Экс-глава Ивановской области заявил о своей невиновности

Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков не признает вину в присвоении денег, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы

"Я считаю себя невиновным и прошу меня освободить", — заявил Коньков в суде, где рассматривается вопрос о мере пресечения. Он попросил суд ограничиться домашним арестом — его сын готов предоставить для этого свою подмосковную квартиру.

Коньков пока находится в статусе подозреваемого, ему инкриминируют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение).

Ранее СК сообщал, что Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин задержаны по подозрению в присвоении бюджетных средств в размере 700 миллионов рублей. Гришин по ходатайству следствия уже арестован судом.

Коньков возглавлял Ивановскую область с октября 2013 года по октябрь 2017 года. С сентября 2018 года — депутат облдумы, член комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.