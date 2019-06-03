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Суд взыскал 8,5 млрд рублей с кипрской компании по иску Промсвязьбанка 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Арбитражный суд города Москвы по иску Промсвязьбанка взыскал с кипрской компании Wipasena Holding Ltd, бывшего акционера банка "Возрождение", 8,5 млрд рублей, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.
Суд признал недействительными два кредитных договора от 28 сентября 2017 года и 3 ноября 2017 года, заключенные между банком и иностранной компанией, и таким образом обязал кипрскую компанию вернуть полученные от кредитной организации средства.
Компания Wipasena Holding Ltd также выступает в качестве одного из ответчиков по другому делу, в рамках которого Промсвязьбанк требует признать недействительными сделки, совершенные десятью иностранными компаниями накануне объявления о его санации — 14 декабря, и вернуть банку 32 млрд рублей и $505 млн По мнению истца, акционеры Промсвязьбанка (Promsvyaz Capital B. V.) продали ценные бумаги банка самому банку 14 декабря, а после санации по закону стоимость этих бумаг обесценилась и составила менее 1 рубля.
Промсвязьбанк 15 декабря 2017 года был взят на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. В 2018 году был передан Росимуществу и назначен опорным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.
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Комментарии
Происшествия , Росимущество , Банк "Возрождение" , Промсвязьбанк , Центральный банк России
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