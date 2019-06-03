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В Симферополе обнаружен схрон с оружием 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Огнестрельное оружие, несколько мин и гранат, а также более 1,5 тыс. патронов найдены в Симферополе в гараже местного жителя. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
"В гараже, принадлежащем хозяину дома, оперативники нашли более 1,5 тыс. патронов различного калибра, револьвер Нагана, составные части пистолета-пулемета Шпагина (ППШ), две гранаты РГД, три гранаты Ф-1, запалы к ним, две противопехотные мины", — говорится в сообщении.
Отмечается, что боеприпасы направлены на исследование.
"Правоохранителями проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению канала поступления оружия в незаконный оборот", — добавили в пресс-службе.
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Происшествия , Симферополь
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