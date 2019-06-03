Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неизвестные украли участок дороги в Томской области 

Газета.Ru + ещё 4 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные демонтировали и увезли выложенный бетонными плитами участок дороги в Верхнекетском районе Томской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
В ведомстве проводят проверку по факту инцидента.
Сообщается, что бетонные плиты исчезли с единственной дороги, ведущей в село Катайга Верхнекетского района, покрытие пропало на участке длиной около 100 метров.
Глава поселения уточнил, что в основном везде дорога грунтовая, а эти плиты были уложены еще в советское время для лесовозов. Сейчас машины ездят по краю дороги.
Зачем злоумышленникам понадобилось столько плит — устанавливается.
Газета.Ru: последние новости
Пойман провозивший алмазы в носках в Шереметьево мужчина Экстренно эвакуирован ГУМ ТАСС: спецназовца ножом в сердце убили выходцы из южных регионов РФ
Происшествия , Криминал , МВД , РИА Новости , Томская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский заявил о новых решениях по Донбассу117
Умерла звезда «Спокойной ночи, малыши!»5
«Незамедлительно освободить»: ЕС обратился к России102
Умер Владимир Горевой
Назначен представитель Украины в переговорах по Донбассу166
Видео
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
02:19
«Незамедлительно освободить»: ЕС обратился к России
Европа В мире
05:54
Панин осуществил детскую мечту
Шоу-бизнес
01:06
Умерла звезда «Спокойной ночи, малыши!»
Общество Статьи
02:55
Установлена личность возможного убийцы спецназовца
Происшествия Криминал
02:51
Шнуров раскритиковал рэп-баттлы
Шоу-бизнес
00:59
«Лживый балаган»: Галкин пожаловался на Малахова
Шоу-бизнес
13:48
Назначен представитель Украины в переговорах по Донбассу
В мире Украина
03:43
«Опустили татарскую нацию»: Алсу затравили в Сети
Шоу-бизнес
02:37
«От братвы лагеря»»: пир в колонии вызвал скандал
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение