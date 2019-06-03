Неизвестные украли участок дороги в Томской области

Неизвестные демонтировали и увезли выложенный бетонными плитами участок дороги в Верхнекетском районе Томской области , сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД

В ведомстве проводят проверку по факту инцидента.

Сообщается, что бетонные плиты исчезли с единственной дороги, ведущей в село Катайга Верхнекетского района, покрытие пропало на участке длиной около 100 метров.

Глава поселения уточнил, что в основном везде дорога грунтовая, а эти плиты были уложены еще в советское время для лесовозов. Сейчас машины ездят по краю дороги.

Зачем злоумышленникам понадобилось столько плит — устанавливается.