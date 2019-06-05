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В Москве упавший на рельсы человек парализовал движение на «серой» ветке метро 

ТК «Звезда» + ещё 11 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Поезда не ходили от станции «Чеховская» до станции «Владыкино».
«Серая» ветка московского метро оказалась парализована из-за чрезвычайного происшествия. На станции «Дмитровская» на рельсы упал человек.
Как сообщил официальный аккаунт метрополитена в Twitter, поезда не ходили от станции «Чеховская» до станции «Владыкино». В обратном направлении составы двигались с удлиненными интервалами.
На текущий момент движение удалось частично восстановить. В скором времени оно должно вернуться к обычному графику.
По данным агентства «Интерфакс», упавший на рельсы мужчина погиб. Для извлечения тела работникам метрополитена пришлось убрать напряжение с контактного рельса.
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