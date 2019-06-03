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Отец убитого в Подмосковье спецназовца рассказал подробности трагедии 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: vk.com/ivancosmassage
Отец бывшего спецназовца Никиты Белянкина, убитого в драке в Подмосковье, рассказал каналу "Звезда" подробности случившегося.
По его словам, конфликт, начавшийся в баре, превратился в уличную драку. Сразу несколько человек начались избивать одного парня (очевидцы ранее говорили о двух пострадавших — прим. ред.). Проходивший мимо Никита решил заступиться за молодого человека и побежал к месту драки.
Никита успел достать травматический пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух. В этот момент они со всех сторон, как стая, накинулись, повалили его между машин, начали бить. Он поднялся, вырвался, начал оказывать сопротивление. В этот момент кто-то нанес удар ножом.
Судмедэксперт установил, что шансов на спасение у Никиты не было, он скончался практически сразу от проникающего удара в сердце.
"Ценой своей жизни спас того, кого избивали. Пострадавший оказался реаниматологом. Он говорил людям, которые пытались ему помочь, что надо делать. Потом приехали медики и оказали ему помощь", — добавил Белянкин.
По словам отца, погибшего, личности убийц бывшего спецназовца установлены. Сейчас они находятся в розыске.
Инцидент произошел в Путилково под Красногорском в ночь на воскресенье. Боец спецназа погиб в драке, пытаясь спасти избиваемого толпой человека. Возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , Криминал , Московская область
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