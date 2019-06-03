Пойман провозивший алмазы в носках в Шереметьево мужчина

Контрабандист отправится под суд за попытку провезти в носке 33 алмаза и ювелирные изделия в московском аэропорту Шереметьево , сообщает агентство городских новостей "Москва".

В отношении мужчины было возбуждено дело по ч. 1 ст. 226.1 УК ("Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов").

По версии следствия, на территории иностранного государства мужчине передали 33 ограненных природных алмаза и ювелирные изделия, которые тот спрятал от сотрудников таможни в носок. Затем он прибыл в Шереметьево, где в ходе таможенного досмотра драгоценности были обнаружены.