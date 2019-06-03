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Пойман провозивший алмазы в носках в Шереметьево мужчина 

Газета.Ru + ещё 2 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Контрабандист отправится под суд за попытку провезти в носке 33 алмаза и ювелирные изделия в московском аэропорту Шереметьево, сообщает агентство городских новостей "Москва".
В отношении мужчины было возбуждено дело по ч. 1 ст. 226.1 УК ("Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов").
По версии следствия, на территории иностранного государства мужчине передали 33 ограненных природных алмаза и ювелирные изделия, которые тот спрятал от сотрудников таможни в носок. Затем он прибыл в Шереметьево, где в ходе таможенного досмотра драгоценности были обнаружены.
Ранее начальник таможенного поста аэропорта Внуково Андрей Герасимов проинформировал о задержании пассажира из Мексики с десятками маленьких крокодилов и пауками-тарантулами.
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Происшествия , Криминал , Андрей Герасимов , Международный аэропорт Внуково , Аэропорт Шереметьево , АГН "Москва"
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