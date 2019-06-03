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В Самаре эвакуировали воспитанников детского сада из-за короткого замыкания 

РИА Новости + ещё 2 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Более 70 детей и 10 взрослых эвакуировали в понедельник из детского сада в Самаре из-за короткого замыкания в водонагревателе, сообщает ГУМЧС РФ по региону.
По данным ведомства, информация о коротком замыкании в водонагревателе в детском саду на улице Агибалова в Железнодорожном районе поступила в 11.00 (10.00 мск). По информации МЧС, пожара не было.
"Пострадавших нет. Эвакуировали 71 ребенка и 10 человек персонала", — говорится в сообщении.
По информации ведомства, в настоящее время дети и воспитатели уже вернулись в учреждение.
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Происшествия , МЧС , Самара
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