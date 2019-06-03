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Руководство орловской колонии уволят после банкета заключённых 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.
«Предатели, они нигде не в цене — ни среди тех, кто называет себя братвой, ни среди офицеров нашей службы. Предатель — он везде предатель. И имя им «крысы», это диагноз, это болезнь и лечится она хирургическим путём», — приводит слова Максименко «Интерфакс».
На прошлой неделе в сети появилось видео празднования Пасхи осуждёнными исправительной колонии в городе Ливны. Десятки заключённых собрались вокруг накрытых во дворе столов с напитками и едой. Во время банкета собравшиеся произносили тосты со словами «Христос воскресе» и «жизнь ворам».
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Происшествия , ФСИН , Интерфакс
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