Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.
«Предатели, они нигде не в цене — ни среди тех, кто называет себя братвой, ни среди офицеров нашей службы. Предатель — он везде предатель. И имя им «крысы», это диагноз, это болезнь и лечится она хирургическим путём», — приводит слова Максименко «Интерфакс».
На прошлой неделе в сети появилось видео празднования Пасхи осуждёнными исправительной колонии в городе Ливны. Десятки заключённых собрались вокруг накрытых во дворе столов с напитками и едой. Во время банкета собравшиеся произносили тосты со словами «Христос воскресе» и «жизнь ворам».