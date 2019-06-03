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Boeing 737 не смог вылететь из Уфы из-за поломки подкрылок 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Joshua Roberts/Reuters
Самолет авиакомпании "ЮТэйр" не смог вылететь из аэропорта из-за поломки подкрылок, сообщает РИА "Новости".
Пассажирский Boeing 737-500 со 123 пассажирами в салоне должен был вылететь из Уфы в Сургут.
Командир судна при разбеге самолета решил не взлетать из-за сработавшей сигнализации.
"По предварительным данным — не сработали предкрылки самолета", — говорится в сообщении.
Ранее Федеральное авиационное управление США признало, что некоторые детали авиалайнеров Boeing 737 MAX и 737 NG были изготовлены с дефектами.
В сообщении говорится про направляющие планки предкрылков, у которых обнаружены проблемы с прочностью.
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Происшествия , Boeing , ЮТэйр , РИА Новости , Уфа
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