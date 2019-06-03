При взрывах на заводе Дзержинска пострадали 116 человек

Число пострадавших при взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске выросло до 116 человек. Среди них есть ребенок, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По его данным, в больницах остаются 17 человек. Состояние одного пострадавшего медики оценивают как тяжелое, сообщает РЕН ТВ.

Взрывы произошли в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» 1 июня. После этого начался пожар, напоминает RT. Его площадь составил около 100 квадратных метров. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Ранее эксперт-взрывотехник, генерал-майор запаса Виктор Поплавский в интервью НСН заявил, что причина взрыва не связана с производством тротила.