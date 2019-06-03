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Посетителя ТЦ в Нижневартовске «выбросили» в мусорный бак 

ТК «Звезда» + ещё 1 23 минуты назад
Фото: ЧП [В] Нижневартовске, Вконтакте
При этом, по предварительным данным, он был нетрезвый.
Пользователи Сети обратили внимание на необычный инцидент, который произошел вблизи торгового центра «Европа-сити» в Нижневартовске: там в мусорном баке был обнаружен мужчина. При этом, по предварительным данным, он был нетрезвый.
Как уточняется в группе социальной сети «Вконтакте», инцидент произошел в дневное время.
«Возле "Европы-сити" средь бело дня, мужчина выбросил другого мужчину в мусорку, куда катится наш мир, товарищи», — отмечают пользователи.
В настоящее время о других обстоятельствах ЧП информации нет. Также неизвестно, действительно ли мужчина оказался в баке по вине других людей, и не является ли фотография фейком.
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