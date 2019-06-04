СК возбудил дело из-за обстрела мечети в Донецке со стороны ВСУ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту артиллерийского обстрела мечети в Донецке со стороны украинских военнослужащих. Об этом сообщается на сайте СК.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту артиллерийского обстрела мечети в городе Донецке по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 356 УК России (применение запрещённых средств и методов ведения войны)», — заявили в ведомстве.

По данным СК, 4 июня военнослужащие ВСУ и Нацгвардии Украины обстреляли мечеть из тяжёлых видов вооружения, в результате купол здания получил повреждения.

В ведомстве добавили, что в момент обстрела в мечети находились не менее 70 мирных жителей.

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что украинские военные обстреляли мечеть в Донецке.