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СК возбудил дело из-за обстрела мечети в Донецке со стороны ВСУ 

RT на русском + ещё 12 2 часа назад
Фото: sledcom.ru
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту артиллерийского обстрела мечети в Донецке со стороны украинских военнослужащих. Об этом сообщается на сайте СК.
«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту артиллерийского обстрела мечети в городе Донецке по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 356 УК России (применение запрещённых средств и методов ведения войны)», — заявили в ведомстве.
По данным СК, 4 июня военнослужащие ВСУ и Нацгвардии Украины обстреляли мечеть из тяжёлых видов вооружения, в результате купол здания получил повреждения.
В ведомстве добавили, что в момент обстрела в мечети находились не менее 70 мирных жителей.
Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что украинские военные обстреляли мечеть в Донецке.
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