СК возбудил дело из-за смерти школьника в лагере в Приамурье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти школьника во время утренней зарядки в детском лагере «Колосок» в Амурской области . Об этом информирует пресс-служба СК по региону.

«Дело возбуждено по статье 109 части 1 — причинение смерти по неосторожности», — цитирует сообщение РИА Новости.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее местные власти заявили о смерти мальчика 2005 года рождения во время утренней зарядки в детском лагере.

Также «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану передавали, что в Махачкале мальчик умер после укола в больнице.