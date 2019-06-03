Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти школьника во время утренней зарядки в детском лагере «Колосок» в Амурской области. Об этом информирует пресс-служба СК по региону.
«Дело возбуждено по статье 109 части 1 — причинение смерти по неосторожности», — цитирует сообщение РИА Новости.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее местные власти заявили о смерти мальчика 2005 года рождения во время утренней зарядки в детском лагере.
Также «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану передавали, что в Махачкале мальчик умер после укола в больнице.