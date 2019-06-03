Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК возбудил дело из-за смерти школьника в лагере в Приамурье 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти школьника во время утренней зарядки в детском лагере «Колосок» в Амурской области. Об этом информирует пресс-служба СК по региону.
«Дело возбуждено по статье 109 части 1 — причинение смерти по неосторожности», — цитирует сообщение РИА Новости.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее местные власти заявили о смерти мальчика 2005 года рождения во время утренней зарядки в детском лагере.
Также «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану передавали, что в Махачкале мальчик умер после укола в больнице.
RT на русском: последние новости
СК возбудил дело из-за убийства во время конфликта в Подмосковье В Минздраве рассказали о состоянии детей после ЧП с батутом в Улан-Удэ СМИ: Возле Белого дома открыли огонь по нарушителю
Происшествия , СКР , газета "Известия" , РИА Новости , Амурская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили ультиматум Европе372
«Умер у меня на руках»: очевидец о гибели спецназовца450
Ребенок умер на зарядке в детском лагере19
СМИ сообщили об уходе российских военных из Венесуэлы19
Отказался извиняться: россияне обрушились на Якубовича78
Видео
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
02:37
«От братвы лагеря»»: пир в колонии вызвал скандал
Происшествия Криминал
00:58
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе
Общество Социология
00:31
Дело Вороненкова: Максакова назвала заказчика
Происшествия Криминал
00:45
Наезд круизного лайнера на катер попал на видео
Происшествия
04:04
Яценюк сбежал за границу
Украина В мире
00:04
Китай испытал ядерную ракету нового поколения
Наука и техника Азия
00:12
ЧП на ВДНХ: загорелся один из павильонов
Новости Москвы Пожары
02:41
Проиграли бой за Донбасс
В мире Статьи
00:18
Самолет встал на нос при посадке на пляже
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение