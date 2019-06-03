Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Амурской области мальчик умер во время зарядки в лагере 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Амурской области во время утренней зарядки в детском оздоровительном лагере «Колосок» умер мальчик 2005 года рождения. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.
«Второго июня в детском оздоровительном лагере «Колосок» во время утренней физической зарядки скончался мальчик 2005 года рождения», — цитирует пресс-службу РИА Новости.
Указывается, что мальчик находился в лагере в рамках спортивной профильной смены.
Ранее «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану передавали, что в Махачкале мальчик умер после укола в больнице.
RT на русском: последние новости
СК возбудил дело из-за убийства во время конфликта в Подмосковье В Минздраве рассказали о состоянии детей после ЧП с батутом в Улан-Удэ СМИ: Возле Белого дома открыли огонь по нарушителю
Происшествия , СКР , газета "Известия" , РИА Новости , Амурская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умер у меня на руках»: очевидец пытался спасти спецназовца154
Отказался извиняться: россияне обрушились на Якубовича10
Трамп потребовал от России остановить «бойню»158
Установлена личность возможного убийцы спецназовца84
«Опустили татарскую нацию»: Алсу затравили в Сети51
Видео
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
02:37
«От братвы лагеря»»: пир в колонии вызвал скандал
Происшествия Криминал
00:31
Дело Вороненкова: Максакова назвала заказчика
Происшествия Криминал
00:04
Китай испытал ядерную ракету нового поколения
Наука и техника Азия
00:12
ЧП на ВДНХ: загорелся один из павильонов
Новости Москвы Пожары
02:41
Проиграли бой за Донбасс
В мире Статьи
00:18
Самолет встал на нос при посадке на пляже
Происшествия
00:22
Опубликовано видео удара Израиля по Сирии
Армия Ближний Восток
03:21
Медведев упрекнул Украину
Политика Конфликты
00:30
«Пришлось отколошматить»: Воробьев о драке с Куценко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение