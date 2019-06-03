В Амурской области мальчик умер во время зарядки в лагере

Амурской области во время утренней зарядки в детском оздоровительном лагере «Колосок» умер мальчик 2005 года рождения. Об этом информирует пресс-служба правительства региона. «Второго июня в детском оздоровительном лагере «Колосок» во время утренней физической зарядки скончался мальчик 2005 года рождения», — цитирует пресс-службу РИА Новости. Указывается, что мальчик находился в лагере в рамках спортивной профильной смены. Ранее «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану передавали, что в Махачкале мальчик умер после укола в больнице.