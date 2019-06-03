Охрана Трампа открыла огонь по человеку рядом с Белым домом

В воскресенье на оцепленную территорию рядом с Белым домом попытался проникнуть неизвестный, передает агентство "Синьхуа".

По информации агентства, сотрудники Секретной службы США , в задачи которой входит охрана главы государства, сделали мужчине несколько устных предупреждений. Не дождавшись от непрошенного гостя ответной реакции, охрана Трампа начала стрелять.

Отмечается, что инцидент со стрельбой произошел вскоре после того, как американский лидер покинул Белый дом. В настоящий момент он направляется в Великобританию с государственным визитом.

О том, в каком состоянии сейчас находится нарушитель, сообщается.