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СМИ: Возле Белого дома открыли огонь по нарушителю 

RT на русском + ещё 2 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку, который пытался проникнуть на закрытую территорию Белого дома. Об этом информирует «Синьхуа».
Отмечается, что мужчина пытался проникнуть на оцепленную территорию через некоторое время после того, как президент США Дональд Трамп покинул Южную лужайку Белого дома.
Сотрудники Секретной службы сделали нарушителю несколько устных предупреждений, после чего открыли огонь.
О состоянии мужчины после стрельбы неизвестно.
В январе СМИ сообщили, что неизвестный пытался напасть на автоколонну делегации КНР недалеко от Белого дома.
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Происшествия , США , Дональд Трамп , Синьхуа
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