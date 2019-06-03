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Погибшие на российском судне «Василий Головнин» моряки отравились метанолом 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Экспертиза показала, что двое моряков судна "Василий Головнин" компании Fesco погибли в ходе рейса из Антарктиды, отравившись метанолом, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Федерации профсоюзов Приморского края.
Ранее представитель федерации сообщил РИА Новости, что матрос 1988 года рождения и токарь 1972 года рождения скончались 25 апреля на "Василии Головнине" "при странных обстоятельствах". По его словам, комиссия выясняет, было ли причиной смерти отравление, в том числе метанолом, о чем писала "Комсомольская правда", или "производственный фактор".
"Результаты экспертизы показали, что было отравление метанолом", — сказал собеседник.
Он добавил, что вины работодателя, по предварительным данным, нет.
Представитель Fesco во Владивостоке сообщил РИА Новости, что пока компания не комментирует ход проверки.
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Происшествия , Василий Головнин , РИА Новости , Комсомольская правда , Приморский Край
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