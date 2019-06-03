Погибшие на российском судне «Василий Головнин» моряки отравились метанолом

Экспертиза показала, что двое моряков судна "Василий Головнин" компании Fesco погибли в ходе рейса из Антарктиды, отравившись метанолом, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Федерации профсоюзов Приморского края

Ранее представитель федерации сообщил РИА Новости, что матрос 1988 года рождения и токарь 1972 года рождения скончались 25 апреля на " Василии Головнине " "при странных обстоятельствах". По его словам, комиссия выясняет, было ли причиной смерти отравление, в том числе метанолом, о чем писала "Комсомольская правда", или "производственный фактор".

"Результаты экспертизы показали, что было отравление метанолом", — сказал собеседник.

Он добавил, что вины работодателя, по предварительным данным, нет.

Представитель Fesco во Владивостоке сообщил РИА Новости, что пока компания не комментирует ход проверки.