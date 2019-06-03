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Умер раненный полицейскими в голову 5-летний ребенок 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мальчик, которому под Киевом в голову выстрелили полицейские, умер в больнице Киева вечером 3 июня, передает "24 канал" со ссылкой на медиков.
Сообщается, что ребенка перевезли на лечение в нейрохирургический центр в Киеве, потому что врачи в Переяславе-Хмельницком не смогли извлечь пулю из головы мальчика.
31 мая 5-летний мальчик, гулявший в компании друзей, получил огнестрельное ранение головы. По предварительной информации, выстрел произвели полицейские, которые рядом тренировались стрелять. Во время предполагаемого преступления они находились не при исполнении служебных обязанностей в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что выстрелившие в голову 5-летнему мальчику полицейские задержаны.
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