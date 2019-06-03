Умер раненный полицейскими в голову 5-летний ребенок

Мальчик, которому под Киевом в голову выстрелили полицейские, умер в больнице Киева вечером 3 июня, передает "24 канал" со ссылкой на медиков.

Сообщается, что ребенка перевезли на лечение в нейрохирургический центр в Киеве, потому что врачи в Переяславе-Хмельницком не смогли извлечь пулю из головы мальчика.

31 мая 5-летний мальчик, гулявший в компании друзей, получил огнестрельное ранение головы. По предварительной информации, выстрел произвели полицейские, которые рядом тренировались стрелять. Во время предполагаемого преступления они находились не при исполнении служебных обязанностей в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что выстрелившие в голову 5-летнему мальчику полицейские задержаны.