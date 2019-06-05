Боец ГРУ погиб в драке с мигрантами. Почему он не смог отбиться, а убийце удалось сбежать?

Гибель бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина стала главной темой недели: 24-летний ветеран боевых действий в Сирии погиб в драке у подмосковного паба. Белянкин попытался заступиться за двоих мужчин, которых избивала толпа, — но получил смертельное ножевое ранение в сердце. Правоохранительные органы не спешили с расследованием, и большинству подозреваемых, включая предполагаемого убийцу, удалось скрыться. Есть и немало других вопросов. Как в непосредственной близости от Москвы появился анклав, где заправляют приезжие бандиты? Почему силовики не задержали подозреваемых в первые часы после убийства? И почему опытный боец оказался беззащитен перед нападавшими? В подробностях этой трагической истории разбиралась «Лента.ру».

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Поздно вечером в субботу, 1 июня, 24-летний ефрейтор запаса ГРУ Никита Белянкин шел со своей девушкой мимо паба в деревне Путилково (Московская область) и увидел, как десять человек, внешне похожих на выходцев с Кавказа, избивают двоих мужчин — как позже выяснилось, Александра Орлова и его тезку Александра Сергеева. По словам Орлова, он плохо помнит хронологию событий — но уверен, что зачинщиками драки были выходцы с Кавказа, а сотрудники паба, рядом с которым произошла драка, знали нападавших.

Второй потерпевший, Александр Сергеев, рассказал, что зачинщики драки (по некоторым данным, среди них оказался сотрудник паба) вывели их с другом из бара и начали избивать — в этот момент происходящее увидел Никита Белянкин.

У Белянкина был с собой травматический пистолет Streamer, из которого он успел сделать четыре выстрела. После этого агрессивная толпа переключилась на стрелка и окружила его со всех сторон. «Они повалили его на землю и воткнули нож, после чего тот умер на руках у девушки», — рассказал друг погибшего Сергей Иванов. На кадрах любительской съемки видно, как несколько человек окружили Никиту, который упал и остался лежать на асфальте.

Скорая помощь прибыла на место происшествия примерно через 10 минут после смерти бывшего спецназовца и забрала в больницу Сергеева — он также получил ножевое ранение. Ни один из нападавших не был задержан сразу после конфликта. По факту убийства Белянкина подмосковное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело.

«Он был один, а их — много»

В беседе с «Лентой.ру» друг Белянкина Иван Шуханов рассказал, что картину произошедшего близкие восстановили по словам девушки Никиты Яны и очевидцев, наблюдавших за происходящим из окон или гулявших с собаками.

— Никита с Яной шли домой — и он увидел драку, как избивают упавших на землю людей, — говорит Шуханов. — Никита подбежал к толпе и потребовал прекратить избиение. Но те сразу же переключились на него. Никита достал травматический пистолет и выстрелил в воздух — но нападавшие не отступили, а стали обегать его с разных сторон. Он был один, а их — много. И один из них подскочил и ударил Никиту ножом в сердце.

По словам очевидцев, полиция прибыла на место только через полчаса — к тому времени нападавшие уже скрылись. Они даже не убежали, а «ушли спокойно, пешком, потому что некому было их остановить». Скорую вызвала Яна. Она же пыталась спасти Никиту и оказать первую помощь. Делала непрямой массаж сердца, но безуспешно — он умер у нее на руках.

У Никиты, недавно закончившего службу по контракту, было много планов на будущее. Он работал вместе с отцом, помогая по бизнесу, но собирался устроиться в уголовный розыск и заниматься оперативной работой.

— Пишут, что Никита был в Сирии и Донбассе; на самом деле, в Донбассе он не был, но сочувствовал ребятам, — рассказывает Иван. — Вся эта история началась, когда Никита только отслужил «срочку», ему было 19-20 лет. Он собрал амуницию, рюкзак, и они с ребятами ждали, что за ними приедет человек, который провезет их через границу. Но он так и не приехал. А потом отец Никиту отговорил, сказал: «Ты еще зеленый, давай-ка лучше послужи, будешь спецназовцем, специалистом, и езди куда хочешь». И Никита подписал контракт с полком, потом полетел в Сирию, где зарекомендовал себя как надежный соратник и воин.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, изначально следствие по делу об убийстве Белянкина велось на уровне района — его расценили, как обычную бытовую драку. Поэтому первые и самые важные часы в следствии были использованы бездарно, что позволило почти всем участникам драки не просто разбежаться, но и покинуть пределы столичного региона. Лишь утром 3 июня, когда о преступлении сообщили ведущие СМИ, к делу подключились сначала сотрудники подмосковных главков МВД и СКР, а затем — опытные оперативники и криминалисты МВД и СКР.

Днем 3 июня стало известно, что к смерти бывшего спецназовца оказались причастны несколько выходцев из Чечни — об этом следствию рассказали свидетели инцидента. Вечером того же дня по резонансному делу появились первые задержанные: одного из них полицейские вывели из салона самолета, который должен был лететь в Армению.

Двое подозреваемых сообщили на допросе, что после конфликта у паба купили убийце билет на самолет до Армении. По предварительным данным, смертельное ранение Белянкину нанес шашлычник Григор О., который сразу после конфликта в Путилково отправился в аэропорт и утром 2 июня вылетел в Ереван.

Задержанные также рассказали о причине инцидента — межнациональном конфликте. Он разгорелся после того, как в паб пришли двое жителей Путилково. В тот момент в заведении находились несколько приезжих, которые вместе с барменом попытались выгнать посетителей. Но те отказались уходить — и началась драка. Однако, как отмечает «Комсомольская правда», конфликт мог спровоцировать один из потерпевших, Александр Сергеев. По информации издания, находясь в пабе вместе с другом, он обронил фразу: «Что-то много чурок в кафе». Это услышали остальные посетители, после чего и начался конфликт.

Утром 4 июня официальный представитель СКР Светлана Петренко подтвердила «Ленте.ру», что следствие установило всех участников конфликта. Она отметила, что материалы уголовного дела по факту причинения в драке тяжких телесных повреждений мужчине, за которого вступился погибший ветеран (статья 111 УК РФ), соединены в одно производство с уголовным делом о самом убийстве Белянкина (статья 105 УК РФ).

Отец убитого Алексей Белянкин рассказал «Ленте.ру», что сын с детства отличался острым чувством справедливости. Он всегда мог заступиться за слабого и однажды спас девушку от насильника. Тогда Никите было всего 16 лет.

— Никита вышел из дома первого января, когда улицы пусты и никого нет, — вспоминает отец. — Он увидел, что какой-то человек пытается затащить девушку в подъезд. Никита его задержал, скрутил и вызвал полицию. Потом еще участковый наградил его грамотой.

По словам отца, Никита с детства мечтал о военной службе, спецназе. Он даже учился в кадетском корпусе на факультете военной разведки и окончил его с отличием, после этого за ним закрепилось прозвище Кадет. Никита, по словам отца, всегда проявлял себя, как борец за справедливость: «Если видел, что своих обижают, всегда встревал, заступался». Затем был колледж, а после — армия и ракетные войска стратегического назначения (РВСН).

— Никита пошел по контракту в спецназ в Новосибирске, — рассказывает Белянкин-старший. — Он был разведчиком, снайпером-разведчиком, санитаром. Прослужил три года, с бригадой был в командировке в Сирии, их позиции оказались очень близко к боевикам, буквально в 300 метрах. Он часто звонил домой, рассказывал, как там, мы очень переживали — все-таки война есть война. Потом сына наградили медалью за боевую доблесть. В Сирии у Никиты осталось много друзей, он был человеком открытым, очень коммуникабельным, хотя и скромным. Даже собирался потом ехать к ним в гости.

Никита Белянкин вернулся со службы в феврале в звании ефрейтора. Он собирался поступить в высшее учебное заведение — либо в академию МЧС, либо в МВД, искал работу в силовых структурах. Майские праздники молодой человек вместе с отцом провел в поисковой экспедиции в Смоленской области. Как пояснил Алексей Белянкин, они занимались поисками воинов, погибших в период Великой Отечественной войны: «Это было наше увлечение — боевой отряд "Эскадрон", мы ездили на поиски, несли вахту памяти».

О гибели сына Алексею рассказала Яна. Позвонила, сказала о случившемся, и меньше чем через полчаса отец бывшего спецназовца был на месте происшествия.

— Никита не единственный сын в семье, у него есть брат, которому десять лет, — говорит Алексей Белянкин. — Он пока не знает о случившемся, не совсем ясно, как воспримет. Сказать мы всегда можем, а вот изменить…

— Белянкин — не спецназовец: он обычный молодой человек, призванный с гражданки на срочную службу, после чего — служба по контракту в спецназе ГРУ, — говорит в беседе с «Лентой.ру» Игорь Бурмистров, консультант по тактической и специальной подготовке подразделений специального назначения. — Таких много, которых, как пушечное мясо, отправляют в Сирию.

Белянкин не был должным образом обучен — за год подготовить спецназовца просто невозможно. Спецназовец — это офицер, который служит на официальной должности в Вооруженных Силах в определенном подразделении. Каждый спецназовец готовится по своей военной специализации: водитель, наводчик, стрелок, тактик, техник.

Он был с девушкой и влез в драку, захотев покрасоваться перед ней. Выстрелил в воздух — и переключил всю агрессию толпы на себя. По моему мнению, была бравада, которая, к сожалению, закончилась трагедией. Погибший мог поступить по-другому: вызвать полицию, отвлечь внимание, заснять драку на видео, позвать других людей.

Но в итоге необдуманные действия привели к его смерти. Имея травматический пистолет, вообще нельзя лезть в драку — его отберут и из него же застрелят. У него была возможность помочь [потерпевшим], там тактически был хороший момент: большое скопление транспорта на этой остановке, он мог двигаться между машинами, одного вытащил — обезвредил, другого…

А он влез в эту гущу на открытой территории, где толпа смогла его просто завалить. Он тактически слабо подготовленный специалист, который не использовал свое преимущество. Он мог просто на какую-нибудь машину заскочить, стучать ногами — к нему бы никто не полез. Хозяин бы вышел и помог разрешить ситуацию. Там много было возможных тактических приемов. Но у нас не учат таким вещам. У нас, к сожалению, звание спецназовца переформатировалось. Считается, что этот человек что-то умеет — но на самом деле нет. Это — пушечное мясо.

Сейчас хорошо подготовленные специалисты нашему государству не нужны: нужны исполнители, которые четко выполняют приказ. Сказали уничтожить боевиков — значит, их уничтожили. А их надо брать живыми, чтобы потом узнать их планы, кто ими руководит. А у нас сейчас двоих-троих застрелили где-то в доме, а почему их живыми-то не смогли взять? А потому, что подготовка плохая. Не нужны сейчас хорошо подготовленные сотрудники полиции, спецназа, а нужны здоровые, сильные, вооруженные исполнители, которые любой митинг разгонят, которые любого человека под видом боевика убьют.

После гибели Никиты Белянкина в Путилково прошла акция памяти. Десятки человек собрались на месте, где произошло убийство, и принесли туда цветы и свечи. Возле бара образовался импровизированный мемориал — с фотографией погибшего и букетами гвоздик. Но люди здесь говорят не только о трагедии, но и о неблагоприятной обстановке в самой деревне. В Путилково выстроили несколько жилых комплексов, где в общей сложности проживают около 50 тысяч человек — жилье там сравнительно недорогое и пользуется спросом из-за близости МКАД.

На этом плюсы деревни заканчиваются — и начинаются минусы. В будние дни, чтобы просто выехать на МКАД, которая видна из окон, местные жители тратят от 30 минут до двух часов. По их словам, в Путилково почти нет мест для отдыха. Всего два бара — около одного из них и погиб Никита Белянкин. Последнее заведение и раньше пользовалось не лучшей репутацией: около него часто собирались пьяные посетители и устраивали разборки. Вот только разбираться с ними некому — в населенном пункте на 50 тысяч жителей нет ни одного опорного пункта полиции. Ближайший находится в Красногорске.

— В Путилково нет отделений экстренных служб — они либо в Москве, либо в Химках или Красногорске, — говорит в беседе с «Лентой.ру» местный житель Иван Пивоваров. — А дорога до деревни из-за бесконечных пробок занимает много времени. Однажды я стал свидетелем драки на улице, вызвал полицию и скорую помощь. Одна приехала через 40 минут, другая — через 49. Это — в два часа ночи. По свободной дороге.

Зато вблизи деревни находится миграционный МФЦ, куда ежедневно стекаются сотни мигрантов. Жалобы на приезжих постоянно мелькают в местных сообществах в соцсетях: то они пристают к детям, то к девушкам. Иногда ломятся в квартиры. В магазинах — воровство и хамство. Пока в миграционном центре им готовят документы, они гуляют по району и развлекаются, как хотят.

— При покупке квартир всех просто обманули, — говорит житель Путилково Эдуард Ахметшин. — По генплану тут должно было быть все: стадионы, развитая сеть парковок, парки и прочее. По факту мы получили жилые коробки без возможности досугового развития для жильцов района. Отсюда и социальная напряженность: народ видит разрядку в алкоголе и драках. Я сам однажды застал на лестничной клетке пьяного буяна, вооруженного пистолетом. Полиция ехала долго, пришлось решать вопрос самостоятельно и держать в голове мысль, что у меня пятеро детей. Кто будет содержать их в случае моей гибели? В итоге утихомирил его и отправил восвояси, хотя все могло кончиться трагически.

На самом деле деревня Путилково с ее огромными жилыми комплексами превратилась в своеобразное гетто. Там, где нет социальной инфраструктуры и постоянного присутствия правоохранительных органов, криминал начинает чувствовать себя, как дома. И как бы страшно это не звучало, трагедия, подобная той, что произошла с Никитой Белянкиным, рано или поздно должна была случиться. Остается надеяться, что те, кто отвечает за безопасность Путилкова, сделают выводы из этой истории — и такое не повторится вновь.

Никита Белянкин будет похоронен 6 июня на Митинском кладбище в Москве. Церемония прощания начнется ориентировочно в 14:00 мск.